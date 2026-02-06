頭份住宅疑電動機車充電起火 6人預防性送醫

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣頭份市1棟透天厝，今天凌晨疑因1樓電動機車在充電時引發生火警，所幸屋內住警器發出聲響，住戶及時逃生，但仍有6人因吸入濃煙不適，由消防局協助預防性送醫。

苗栗縣消防局指出，凌晨4時30分許接獲報案指稱頭份市永安街發生住宅火警，隨即出動消防車6輛、消防人員12名趕往，現場為1棟3層樓透天厝，1樓電動機車起火，到場時火勢已大致由鄰居協助撲滅，人員立即協助排煙，並逐層搜索確認是否有人員受困。

搜救過程中，消防人員自3樓帶出1名受困民眾，後續清查共6人疑似吸入濃煙不適，為求謹慎，安排救護車陸續預防性送醫，均意識清楚。

屋主邱姓男子指出，1樓有停放1輛電動機車，平常是大兒子在騎，每天晚上都會把電池拔出來充電，但昨天電池沒有拔出來，直接充電，是否因此起火，他們也不清楚。

頭份消防分隊隊員完成殘火處理及安全確認後，於清晨5時許返隊，詳細起火原因仍待火災鑑識小組調查釐清。消防局第3救災救護大隊說，此次火警因住戶安裝住警器作動，及時通知民眾逃生及滅火，有效幫助災害降低。（編輯：林恕暉）1150206