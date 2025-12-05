頭份停業廠房突陷熊熊烈火 京元電：非公司承租建物

苗栗縣頭份市一處停業廠房今（5）日下午進行拆除工程時發生火災，遠在數公里外都能清楚看見熊熊烈火伴隨濃煙直衝天際。起火原因疑似工人在焊切鋼筋等結構物時，火花不慎引燃堆放在旁的木棧板，所幸未造成人員傷亡。

苗栗縣頭份市一處停業廠房今（5）日下午進行拆除工程時發生火災，熊熊烈火伴隨濃煙直衝天際。（圖/中天新聞）

消防局表示，5日下午4點多接獲報案，指頭份市自強路紡安公司廠房發生火警。由於火勢猛烈、濃煙沖天，立即派遣多個分隊前往搶救，經過約半小時努力後成功控制火勢，所幸未造成人員傷亡。

根據消防局初步調查，該廠房頂樓當天正進行冷卻水塔拆除工程，工人在焊切鋼筋等結構物時，火花不慎引燃堆放在旁的木棧板，加上風勢助燃，瞬間蔓延成無法收拾的大火。消防局指出，起火區域未存放危險物品，燃燒面積約70平方公尺，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

由於半導體晶圓測試廠京元電子10月才公告，因應AI市場需求將與紡安公司承租廠房以擴充產能。火災發生後，外界一度傳出起火點為京元電子承租的廠房，該公司傍晚緊急澄清，強調起火廠房並非公司承租區域，不會影響正常營運。

