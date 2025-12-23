即時中心／顏一軒報導

苗栗縣頭份市僑善國小綜合球場部分區域鋪面嚴重破損、瀝青層裸露，地面不平，已對教學與學童安全產生隱憂。民進黨不分區立委沈發惠國會辦公室，昨（22）日上午11時邀集教育部、國教署體育衛生組、苗栗縣政府教育處及苗栗縣議員陳光軒服務處等單位到校進行現勘，國教署專員陳穎琦強調，確有修繕必要，未來若獲核定經費，務必嚴格把關施工品質，落實後續維護。





僑善國小設有普通班16班、舞蹈班4班，全校學生415人，教職員51人，並附設非營利幼兒園64人，屬頭份市中小型學校。校內綜合球場為體育教學與學生課後活動的主要空間，因長期高頻率使用及早期施工因素，部分區域鋪面嚴重破損、瀝青層裸露，地面不平，已對教學與學童活動安全造成隱憂。

快新聞／頭份僑善國小球場破損嚴重 沈發惠邀集各單位現勘：持續向中央爭取經費

頭份僑善國小球場破損嚴重，沈發惠國會辦公室昨日邀集相關單位到場現勘。

為保障學童學習安全，日前學校家長向沈發惠反映相關情形。沈委員隨即指派苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕，邀集教育部國教署體育衛生組、苗栗縣政府教育處及陳光軒服務處等單位到校進行現勘；校長范珮玲於會中簡報，說明實際修繕需求，整體經費約新台幣457萬餘元。

陳詩弦於現勘後表示，沈委員長期關心苗栗地方教育建設，將持續向中央爭取經費支持。經確認，僑善國小綜合球場已於今（2025）年11月21日屆滿8年使用年限，場地現況破損嚴重，確有改善急迫性，建議學校重新提報計畫，由苗栗縣政府完成初審與排序後，再函報國教署共同研議。

陳穎琦坦言，場地尚未屆滿年限即出現嚴重破損，顯示修繕確有必要，未來若獲核定經費，務必嚴格把關施工品質，並落實後續管理維護。苗栗縣政府教育處葉馥榛科長亦表示，因應新的預算規定，中央核准後，縣府將報請縣長同意，在經費排序上給予支持。

與會單位一致認為，教育設施安全攸關孩子學習品質與未來發展，唯有中央與地方通力合作，才能為學童打造更安全、完善的學習環境。

