頭份公園前槍響！ 喝酒糾紛約談判 開槍2人中彈

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣頭份市下公園前，今(12)日清晨發生槍擊案！疑似因為喝酒 發 生糾紛，兩派人馬相約談判，卻當街直接爆衝突！休旅車突然橫停路中間，後方轎車直接衝撞，雙方下車理論，後來休旅車駕駛竟然持槍，朝轎車開槍，造成2人中彈，傷者沒生命危險自行就醫。警方在現場查獲改造手槍和子彈，帶回2名涉案人，持續追查其他共犯。

黑色休旅車，直接跨越雙黃線，橫停在路中間，男子才剛下車另一輛轎車，從側邊加速衝撞過來，嚇得他趕緊躲避，附近民眾VS.記者：「車子來了。」車上男子隨即下車像要找人理論，後方轎車也有人跑到前面，拿鈍器朝車窗玻璃猛砸，而這時休旅車駕駛，更跑到後方朝轎車開槍，也驚動不少民眾。

廣告

兩台車相撞占據車道，休旅車擋風玻璃和車窗上破裂，留有被鈍器，轎車上兩人當場中彈，隨後竟一跛一跛，中槍的男子還自行到醫院就醫，沒生命危險。附近民眾：「我們7點開市的時候，那警察都有在這裡啊，門打開的時候就很多警車啊。」

槍擊案發生在12日清晨5點多，苗栗縣頭份市下公園前，轎車和休旅車兩派人馬，因為喝酒產生糾紛相約談判，一路跟車到事發現場，休旅車橫停路中間，轎車卻直接追撞，雙方下車爆衝突，休旅車上男子疑似朝轎車開槍，根據車窗彈孔研判，至少開了2槍主嫌棄車逃逸，轎車的2名男子中彈自行就醫。

苗栗縣頭份分局副分局長吳國偉：「持續追查槍枝來源，釐清犯罪原因，追查其他在場涉嫌人。」警方進行採證發現現場，留有改造手槍1支子彈共11發，也循線帶回葉姓車主和林姓男子，不過究竟什麼原因開槍行凶，是否還有其他共犯，警方仍在釐清當中。

