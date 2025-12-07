頭份六合運動場明起封場施工 明年3月底變身太陽能風雨球場

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府在頭份市六合綜合運動場増設太陽光電工程，未來面積約2公頃的運動場地將成為風雨球場，工程將於明(8)日進場，預計明年3月底前完工，縣府表示，因應施工作業，球場也配合暫停對外開放，請民眾暫時先轉往他處運動。

縣府工商發展處表示，縣府持續推動能源轉型與淨零政策，在六合綜合運動場增設太陽光電工程，由縣府與中租迪和公司合作推動，總裝置容量約 2000kWp，在溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場設置棚架型太陽能光電系統，完工後每年可發電249萬9613度，相當於694戶家庭整年的用電量，並可減少約1234公噸二氧化碳排放量，等同於種植3.2座大安森林公園的碳吸附效益。

工商發展處強調，光電棚架設計採傾斜角3至6度，可有效減低反光、提升排水與結構安全，不會有早期面板頂端縫隙滲雨的情況；施工期間將嚴守固定作業時段並採定時灑水，確保安全與環境品質。太陽能板反射率僅約2%至10%，遠低於金屬屋面及水泥地面，對周邊社區環境及飛航安全無不良影響。此外，工程完工後將導入雲端監測與專業維運機制，透過24小時自動監控系統與季檢維護，確保發電穩定與設施安全。

工商發展處長詹彩蘋表示，工程原定明年6月完工，但在施工說明會中，地方民代希望能提早，以便頭份市每年重大慶典「四月八」可使用到運動場空間，因此工期將趕在3月底完工。

