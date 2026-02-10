頭份各界慶祝農民節 肯定農民辛勤耕耘成果

苗栗縣長夫人陳美琦代表縣長鍾東錦頒發匾額表揚榮獲全國冬片製茶評鑑季軍的青農許郁仁。（記者江乾松攝）

頭份市公所、代表會及市農會十日聯合舉辦慶祝農民節系列活動，縣長夫人陳美琦、市長羅雪珠偕同農會三巨頭及來賓一起向農民賀節，頒獎表揚榮獲全國冬片製茶評鑑季軍的青農許郁仁，以及績優志工、傑出農民與桶柑評鑑優異的農友。陳美琦大力推薦農會信用部和社區小舖，並宣導敬老卡自七月起每月有一百元額度，可用於選購農會農特產，且縣長鍾東錦正研商明年加碼的可行性。

頭份各界慶祝農民節系列活動，安排各里表演團隊踩街暖身，綿延數百公尺的隊伍從義民廟徒步到市農會，沿途有祥獅獻瑞等節目表演，各級民代也參與踩街親切和鄉親打招呼，洋溢濃濃年節喜氣。

農民節表彰大會隨後在農民活動中心舉行，有縣長夫人陳美琦、縣府農業處長陳樹義、科長賴宜君，副議長張淑芬、市長羅雪珠和農糧署北區分署、農改場等單位代表出席。陳美琦代表縣長鍾東錦頒發匾額給榮獲全國冬片製茶評鑑季軍的青農許郁仁，接著與來賓一起頒發績優志工、傑出農民及桶柑評鑑等獎項，向獲獎農友致賀。

縣長夫人陳美琦向農民賀節並恭喜得獎農友，肯定農會在三巨頭帶領下愈見茁壯，包括競爭激烈的信用部和社區小舖都經營得有聲有色，而農民辛勤耕耘也呈現了亮麗成果，諸如東方美人茶、柑橘、黑豆等農特產，都有相當的知名度；她鼓勵農民不論存款或貸款，盡量找信用部合作，購買農特產可到社區小舖消費，既支持農會也支持農民。

陳美琦協助縣府宣導即將實施的敬老卡擴大用途政策，她說，農會和農民的心聲，縣長鍾東錦聽了非常重視，預定今年7月起，每個月有一百元額度可用於選購農會農特產品，且縣長正和相關單位進一步研商，討論明年是否加碼為二百元的可行性，嘉惠更多長輩和農民。陳美琦說，農會是縣府與農民溝通的重要橋梁，縣府會持續攜手農會挹注更多資源投入農業發生，提高農友收益，讓大家成為「最快樂的農民」。