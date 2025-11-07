頭份國中六十五周年校慶運動會 歡樂有活力

頭份國中校慶運動會選手在七年級生創意進場在歡樂、熱情的氣氛中，慶祝該校六十五周年生日。（記者江乾松攝）

苗栗縣立頭份國中昨七日舉辦一一四學年度校慶運動會，各項競技皆展現朝氣、活力及高度的運動精神，在歡樂、熱情的氣氛中，慶祝該校六十五周年生日。

頭份國中慶祝六十五周年校慶運動會在七年級生創意進場、精彩的社團舞蹈表演及緊接著的會旗進場中，揭開序幕。

今年的校慶運動會以「從心出發，幸福頭中」為主題，展現學校堅持教育初心、落實全人發展的信念。

副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍秘書、縣議員蕭詠萱、陳光軒、徐功凡服務處秘書長、曾玟學秘書、陳永賢夫人、頭份市長羅雪珠、校長徐仁斌、家長會長吳彥達、副會長等人皆到場致意，並為各年級學生打氣加油。

副縣長邱俐俐指出，頭份國中積極推動AI與STEAM教育，引導學生在真實情境中思考與解決問題，培養創新能力，學生以作品「甜蜜大冒險」在全國跨域 VR 創作賽榮獲國中組第三名，除推展雙語課程與跨國交流，提升語言使用與國際視野能力，在國樂、管樂、熱舞與合唱團等藝術社團亦表現出色，一一四年全國客家藝文競賽中區初賽，勇奪「口說藝術組」及「客語歌唱表演組」雙料甲等，她期許學生們也要養成運動習慣，以強健體魄，文武兼備。

運動會競賽項目包括：特教班一百公尺、特教班趣味競賽、特教班、七、八、九年級二百公尺接力及七、八、九年級鉛球、一百公尺、趣味競賽、一千六百公尺大隊接力等。