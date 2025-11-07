頭份國中65周年校慶運動會

「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？

賣厝阿明 ・ 1 天前