頭份國小「晴耕書屋」社區共讀站揭牌

苗栗縣副縣長邱俐俐與同學一起享受閱讀。

為拓展孩子的視野而打造優質的閱讀環境，頭份國小舉辦「晴耕書屋」社區共讀站揭牌啟用典禮，苗栗縣政府副縣長邱俐俐與議員陳光軒、蕭詠萱議員秘書、徐功凡議員執行長、鄭聚然議員秘書、溫俊勇議員秘書、地方代表、各校校長及社區鄉親到場揭牌，共同見證閱讀能量在社區萌芽、扎根的美好時刻。學校期盼透過共讀站的成立，讓閱讀從校園向外延伸，成為連結社區的重要力量。

副縣長邱俐俐表示，閱讀是孩子認識世界的起點，也是一座城市文化深度的累積。頭份國小長期深耕在地教育，不只是陪伴孩子成長，更扮演著連結學校與社區的重要角色。這次透過縣府補助，重新整備閱讀空間，不僅改善原有圖書設施，也讓閱讀真正走進校園生活，成為孩子日常的一部分。

廣告 廣告

來賓在晴耕書屋前合影。

頭份國小近年因圖書室設備老舊、空間難以符合現代閱讀需求，學校遂向縣府積極爭取 280 萬元經費，重新打造兼具美感與功能性的閱讀場域。「晴耕書屋」以全齡友善為核心理念，提供長者、家長、學童與幼兒都能自在使用的共享空間，並將透過多元閱讀活動、親師生共學課程，使閱讀真正走入家庭與日常。

邱副縣長指出表示，今日「晴耕書屋」社區共讀站啟用活動與「廣達游於藝－蟲鳴特展」共同開幕，象徵閱讀與藝術在校園中交會綻放。透過學校、縣府與企業攜手合作，讓共讀站不僅是一處閱讀空間，更成為融合文化體驗、創意學習與社區交流的溫暖場域。特別感謝周衍鈞建築師事務所的細緻規劃與監造，以及豐詣室內裝修有限公司的專業施工，讓共讀站得以以最完善、最具溫度的姿態呈現在社區面前。

欣賞頭份國小國樂團表演。

閱讀能拓展孩子的世界，也能陪伴社區居民在生活中持續成長，因此打造優質的閱讀環境具有深遠意義，苗栗縣政府近年持續推動閱讀政策，今年補助 3 校各 280 萬元建置學校社區共讀站，全縣已有43所可供師生及民眾使用，希望藉由完善硬體、友善環境與外部資源的導入，讓書香在社區深深扎根，成為支持孩子成長、連結居民情感的重要力量。縣府也期待透過專業設計、空間優化與跨界合作，讓閱讀真正融入日常生活，成為社區共同的文化能量。

(撰文、攝影：苗栗縣政府)