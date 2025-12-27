頭份客家日 體驗挼粄圓

頭份市公所二十七日在運動公園舉辦客家日暨歲末演唱會系列活動，上午九時先登場的是挼米粄圓體驗，民眾參與相當踴躍。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

十二月二十八日為全國客家日，苗栗縣頭份市公所二十七日在運動公園舉辦客家日暨歲末演唱會系列活動，上午九時先登場的是挼米粄圓體驗，民眾參與相當踴躍，現場並搭配客家歌舞表演及客語闖關；熱鬧滾滾，也充分契合還我母語及全國客家日的深遠意義。

縣長鍾東錦與地方民代共同以金沙注入看板，逐漸呈現「（我講客」的字樣，藉以鼓勵老師和家長不論在學校或家庭生活，多用客家話和孩子交流溝通，讓老祖宗留下來珍貴的母語永續傳承下去。鍾東錦與來賓另在廚師指導下，與許多親子一起體驗挼粄圓客家傳統習俗，並回顧童年挼粄圓溫馨的的兒時記憶。

雖然氣溫驟降，但報名參加挼粄圓和製作「牛汶水」的民眾仍相當踴躍，須分梯次進行，客語闖關活動也吸引不少親子參加。縣長鍾東錦與各界來賓也加入親子行列，一起體驗挼粄圓和做「牛汶水」，呈現客家米食的多樣化與美味。

晚間接著在頭份運動公園羅馬廣場，有一場大型音樂派對，要陪觀眾歡度周末夜晚。羅馬廣場舞台大致已準備就緒，場內白天已有不少民眾提前卡位，其中還有來自新加坡的粉絲。