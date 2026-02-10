頭份市大樓磁磚脫落 1名婦女遭砸中送醫

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣頭份市一處社區大樓今天發生磁磚掉落砸中民眾案件，消防救護人員趕往查看，發現黃姓婦人（68歲）頭部和右手遭10樓剝落磁磚砸中，所幸意識清楚，送醫救治。

苗栗縣消防局上午9時許接獲民眾通報，頭份市德義路旁有民眾受傷，隨即派遣頭份分隊救護人車趕往現場，發現1名婦人左側頭部紅腫、右手前臂和右手肘有變形情況，救護人員立刻給予護木、三角巾固定，送往為恭醫院救治。

附近居民指出，當時聽到社區內傳來「碰」的一聲，感覺是有東西掉落下來，隨後就聽到救護車抵達，帶著1名受傷的婦人上車，事後才聽說是位於10樓的磁磚剝落，掉落到社區內的中庭，剛好砸中黃姓婦人。

苗栗縣警察局頭份分局指出，經調查黃女於大樓內進行清潔作業時，遭不慎掉落之磁磚砸中，傷者意識清楚。

警方說，是否因為天氣冷熱交替，導致磁磚脫落，或是有其他原因，還要進一步釐清，呼籲大樓管理單位應定期檢視外牆及公共設施，避免類似意外再度發生。（編輯：張銘坤）1150210