頭份市長選戰 藍營徐功凡搶先布局

國民黨籍苗栗縣議員徐功凡已公開表態參選頭份市長，街道上懸掛競選布條，展現搶占先機的決心。（呂麗甄攝）

頭份市為苗栗縣人口最多的縣轄市，市長選舉結果一向被視為縣內政治風向的關鍵指標，國民黨籍縣議員徐功凡已公開表態參選，並透過布條與廣告積極布局，展現搶占先機的決心。潛在人選無黨籍曾玟學雖尚未明確表態，但預料不會缺席，呈現一方已表態，另一方鴨子划水態勢。

現任頭份市長羅雪珠連任2屆後，目前正評估轉回縣議員戰場，地方人士分析，羅雪珠任內長期經營地方累積的藍營票源，是否轉而支持接棒參選的徐功凡，成為後續選情觀察重點。

徐功凡政壇起步於立委徐志榮與縣長徐耀昌服務處，歷任苗栗縣青工總會副總會長、頭份市青工會榮譽會長，長期經營地方社團與基層組織，累積穩定政治基礎。地方人士指出，徐功凡在藍營基層具一定支持度，參選頭份市長有助延續藍營票源。

徐功凡過去於議會質詢中關注頭份市中華市場都市更新、交通壅塞及停車規畫等問題，強調改善民眾生活便利性，這些議題也成為他此次市長參選的核心政見，凸顯其關注基礎建設與民生需求的訴求。

潛在挑戰者曾玟學在地方政壇具有一定知名度，過去參選縣議員時，在中港溪選區曾獲高票支持，顯示其在選民間具影響力，然而他至今尚未明確表態是否投入頭份市長選舉，並表示目前沒有新的想法與進度，尚未決定參選。

不具名綠營人士表示，曾玟學有意角逐頭份市長，徐功凡已積極布局多月，民調逐漸上升，若曾玟學正式投入選戰，可能憑藉既有票源、議題操作及網路聲量衝擊選情。不過徐功凡若獲得縣長鍾東錦全力輔選加持，極有可能在最後關鍵勝出。