頭份市「AR小旅行」再升級，推2體驗路線。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所推動觀光，繼之前舉辦十大伴手禮徵選×頭份創意遊程設計票選活動，選出10大伴手禮後，市公所以「文化共創、公民參與、智慧導覽、永續生活」為主軸推出「AR小旅行」，繼上半年的「共下來繞老頭擺－中山街區實境旅行」後，再度升級推出「AR智慧小旅行2.0」提供兩條體驗路線，詳情可查詢頭份市公所官方網站或臉書粉絲專頁「頭份市公所-緣頭小份」。

頭份市公所指出，「AR 智慧小旅行 2.0」範圍自中山街區延伸至番仔圳、徐驤紀念公園等頭份重要文化地標，串聯多達 20 處在地老店與具代表性的景點，帶領遊客透過科技互動方式，探索城市歷史與地方故事。

為提供旅客走讀頭份的歷史脈絡、宗教文化及生活風貌，市公所提供兩條體驗路線，分別為適合首次體驗者、親子家庭或時間較為有限玩家的「親子與短遊版」以及曾參與過、或想進一步深入的「深度文化導覽版」。

