頭份平價美食推薦 苗栗知名鴨肉飯排隊名店慢熬甘甜香醇藥膳味

頭份小吃推薦！溫體鴨搭配當歸湯頭，平價就能吃到高質感風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

苗栗美食新勢力 資深廚師打造頭份人氣鴨肉飯

在苗栗這片孕育出無數美食的土地上，有一位資深的廚師，在業界打滾多年後，決定回歸初心，以樸實無華的鴨肉飯問鼎頭份美食界。

苗栗當歸鴨職人鄭先生從16歲就混跡在餐飲界，學校唸餐飲、職涯也在餐飲，日復一日地和湯鍋、炒鍋、油煙為伍，早已練就一身扎實的硬功夫。儘管烹飪過無數精緻高級料理，吃遍古今中外的好味道，鄭先生坦言，傳統小吃的口味始終才是他的心頭好。其中，他最喜歡的便是看似簡單、實則千變萬化的鴨肉飯。

真材實料的當歸下水湯連小孩都敢吃！【萬安當歸鴨】讓更多人重新愛上苗栗在地美食風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

頭份當歸鴨推薦 苗栗必吃小吃店的誕生



2022年12月底，鄭先生創立了頭份鴨肉飯餐廳萬安當歸鴨。結合了自身十年所學，以及對於料理的熱情，這間苗栗平價小吃店一開幕就吸引了無數人潮。以純中藥包慢熬的藥膳湯頭，也吸引無數頭份當歸鴨愛好者前來嘗鮮。



鄭先生表示，當初創立這間頭份小吃店，並不是發財、賺大錢，單純只是分享這份對於鴨肉飯的熱愛。然而，他漸漸發現，平價小吃才是台灣人的靈魂，老少咸宜，在錢包不是那麼充裕的年代，需要的是價格親民、份量實在、真材實料的飲食選擇，來滿足一天所需的活力。

平價卻高質感的銅板美食，成為頭份午晚餐人氣選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

頭份平價美食推薦 內部創業的精神與期許

說到品牌理念，鄭先生露出笑容：「我們是從頭份出發的一群年輕人，目標是讓全台都有這間苗栗平價小吃品牌的落腳處。」他表示，會在年底開始慢慢規劃萬安當歸鴨的連鎖加盟，加盟主需要先在店內實習3~6個月，捲起袖子從最基礎的招呼客人，到每一步的製作流程熟練，才能通過開店訓練，讓萬安當歸鴨的精神、理念，傳遞在每一間分店，渲染更多客人前來品嚐。



鄭先生知道，餐飲這條路不浪漫，從食材選擇到廚房清潔都不能馬虎，對品質更是近乎苛求。他更相信，當一個人真的從裡到外搞懂這些細節之後，才有資格說：「我想當老闆。」

溫體鴨現煮出鍋，肉質鮮嫩的鴨肉成為苗栗平價美食新焦點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

頭份人氣小吃店的未來展望 苗栗銅板美食走向全台



對鄭先生來說，萬安當歸鴨的成功並非歪打正著，當然也不是投機取巧的結果，而是如同藥膳湯底般細火慢燉出的甘甜滋味。每一碗帶著中藥香氣的當歸鴨湯，不只是客人碗中的溫補，更像是職人精神的體現慢、穩、扎實，沒有捷徑，只有時間和用心。



未來，他也將持續耕耘這間在苗栗以藥膳聞名的當歸鴨店，讓承載著職人精神與好味道的頭份銅板美食發揚光大、香氣遠播。



關於【萬安當歸鴨】，你想知道的這裡都有：



Q1：【萬安當歸鴨】的當歸湯有什麼特別之處？

A：招牌當歸湯頭用了10幾種中藥材小火慢燉熬製而成。香氣溫潤不苦澀。為了熬出讓小孩都能接受的口感，我們也努力研究中藥材，耗費大把時間研發，讓湯頭的顏色呈現出來是琥珀色，而非傳統黑嚕嚕、中藥味斥鼻的湯頭，同時保持當歸原有的溫補效果，看著大家都滿意的表情，一切都值得了。



Q2：【萬安當歸鴨】的鴨肉飯和一般小吃有何不同？

A：嚴選溫體鴨當天配送當天製作，肉質鮮嫩無腥味，從挑選食材到烹煮層層把關，堅持用最好的食材、最親民的價格，分享給每一位來店的客人們。靈魂醬汁以當季新鮮蔬果與藥材熬製10小時，層次豐富，是眾多苗栗在地客推薦的經典口味。



Q3：【萬安當歸鴨】有提供外送或線上訂餐服務嗎？

A：有的，目前支援 foodpanda。顧客可在家輕鬆下單，透過頭份美食外送服務享用現煮鴨肉飯與招牌當歸湯，方便又快速。



Q4：【萬安當歸鴨】歡迎毛孩同行用餐嗎？

A：是的，【萬安當歸鴨】是頭份寵物友善餐廳。店內開放毛孩落地，是許多飼主假日外出用餐的安心選擇。



【萬安當歸鴨】

地址：苗栗縣頭份市建國路42號

聯絡電話：03-769-6690

官方 Facebook：https://rink.cc/ag2lg

Uber Eats 平台：https://rink.cc/hrrto

foodpanda 平台：https://rink.cc/2zfvp

Google 地圖：https://rink.cc/aro6n

（最新資訊請以商家公告為準）