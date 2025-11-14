頭份建國國中30週年校慶 千人共舞

頭份市建國國中三十週年校慶熱鬧登場，千人共舞青春閃耀。（記者江乾松攝）

頭份市建國國中昨（十四）日舉辦創校三十週年校慶，師生、家長、校友及各界貴賓齊聚一堂，共同見證建國三十年的榮耀，壓軸「千人共舞」由全校一千三百位師生齊心演出，舞步整齊劃一，象徵團結與榮耀，場面壯觀、氣氛熱烈。縣長鍾東錦表示，肯定建國國中在教育、藝文及體育領域的卓越表現，並感謝家長會與校友的長期支持，特別是「父子檔」家長會長的傳承，以及「吳家任紀念獎學金」的設立，展現社會力量對教育的支持與關懷。

縣長鍾東錦昨日偕副議長邱淑芬、議員陳光軒、蕭詠萱、陳永賢、曾玟學及徐功凡等各界代表，共同出席建國國中三十週年校慶盛會，活動由愛樂合唱團率先登場，悠揚歌聲《月光下轉動夢想》深深打動全場觀眾。緊接著，舞蹈律動社、舞蹈隊及體育班輪番演出，青春舞蹈與祥獅獻瑞交織出活力與傳統的美妙融合，充分展現建國學子多元才華。

縣長鍾東錦表示，首先要特別肯定方麗萍校長的用心與努力，她帶領團隊在教育、藝文及體育領域皆展現亮眼成果，建國國中確實是一所極具特色與優秀的學校，校慶現場長官、貴賓及各級民意代表齊聚，展現對教育的高度關心，更令人欣喜的是，新竹、台中多所學校代表也特別前來交流，期盼與學生互動，並在升學上提供更多選擇與機會。

鍾東錦進一步勉勵同學們，十五、六歲正是立定志向的關鍵時刻，未來要走的方向與夢想，都必須從現在努力奠基，只要認真學習，知識與態度將伴隨一生，受用無窮。他也強調，希望同學們養成良好的閱讀與運動習慣，讓自己在學業與生活上全面發展，未來成為社會的中堅力量。

最後，鍾東錦祝福建國國中三十週年生日快樂，並期許學校在全體師生與社會各界的支持下持續茁壯，培育更多優秀人才。