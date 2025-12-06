頭份戶政大樓啟用 空間升級更貼心服務民眾

苗栗縣頭份市戶政事務所新建行政大樓六日剪綵啟用。

（記者謝國金攝）。

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣頭份市戶政事務所新建行政大樓六日剪綵啟用，新辦公廳舍不但整潔寬敞、也增設殘障設施，可讓洽公鄉親得到更貼切、方便的服務，同時融入綠建築理念，提升節能效益並減少碳排放。

頭份市戶政事務所原廳舍建於民國七十一年，樓層空間僅六十五坪，設備老舊、洽公及辦公空間皆嚴重不足，尤其頭份市人口已達十萬八千餘人，無法支應日益增加的洽公需求。

為改善廳舍老舊及空間狹小問題，提供更親民便民的服務，縣府經評估後，決議進行拆除重建。新建行政大樓一一二年三月二十日棟工，歷時二年九個月完工，並於六日啟用。

縣長鍾東錦表示，頭份市人口已達十萬八千餘人，是苗栗縣人口最多、工商業最發達的區域，他感謝立委幫忙及議會和地方的支持，讓新建大樓順利完工，提供更親民、便民的服務。

民政處長巫恒昭指出，新建大樓為地上五層、地下一層，單層面積一０八坪，一至三樓為戶政事務所辦公廳舍，四、五樓作為信義里及仁愛里活動中心，補足兩個里多年缺乏公共活動空間的不足，將有利於也促進社區交流與凝聚力。