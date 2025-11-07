頭份文英國中五十三週年校慶運動會新建風雨操場啟用
頭份市文英國中昨七日舉行新建風雨操場啟用典禮及五十三週年校慶運動會，副縣長邱俐俐上午到場恭喜學校生日快樂，尤其等待了十五個月的風雨操場終於啟用，不但承載著孩子的夢想，也將讓社區邁向更健康、有希望的未來。
文英國中雖然是偏遠小校，但推動體育成績亮眼，參加全縣一一四年中小學聯合運動會榮獲國中乙組田徑九金、六銀、一銅；田賽總錦標第一名；一一四年度全民運動會國中乙組田徑，榮獲八金、三銀、三銅；苗栗縣一一三年度、一一四年度全民運動會榮獲國中男子乙組田賽總錦標第一名。
另外，學校陶笛隊參加學生音樂比賽苗栗初賽，一一三學年度榮獲陶笛類組國中團體組優等；且屢獲苗栗縣陶笛協會邀請邀參加「笛聲來了交流音樂會」。
為提供學生更優質的教學環境，文英國中校長邱世允積極爭取興建風雨操場，一一三年六月獲教育部體育署補助一千零二十一萬二千五百元，縣府自籌五十三萬七千五百元，總經費計一千零七十五萬元，歷經十五個月建造，於昨天正式落成啟用。
副縣長邱俐俐、縣府教育處副處長彭德俊、行政院中部辦公室副執行長李貴富、頭份市長羅雪珠、造橋鄉長徐連斌及地區議員上午蒞會為新建風雨操場啟用揭牌，校長邱世允也率學校師生一起見證學校新的里程碑（見圖）。
文英國中適逢五十三週年校慶，除舉行新建風雨操場啟用典禮，也擴大舉辦運動會和趣味競賽，學校陶笛隊和熱舞社學生也分別帶來熱歌勁舞和音樂表演等熱鬧慶祝。
校長邱世允感謝教育部的支持、立委邱鎮軍的協助及縣府撥補經費，讓學校師生終於有一個可以遮風避雨戶外教學場所，讓學校得以順利推展體育教學及維護師生身心健康，同時也可以做為學區與社區多元活動的場所，嘉惠地方學子，促進社區發展。
