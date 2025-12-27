頭份歲末聯歡暨全國客家日系列 鍾東錦倡「𠊎講客」並體驗挼粄圓

頭份歲末聯歡暨全國客家日系列 鍾東錦倡「��講客」並體驗挼粄圓





12月28日為全國客家日，頭份市公所27日在運動公園舉辦客家日暨歲末演唱會系列活動，上午9時先登場的是挼米粄圓體驗，現場並搭配客家歌舞表演及客語闖關；晚間在羅馬廣場則有歲末演唱會，邀請創作天王韋禮安與知名樂團接力演出，不少粉絲一早就到會場卡位，熱絡的氣氛展現客家大縣、也是全縣最大城市的活力。

縣長鍾東錦由立委邱鎮軍、縣府文化觀光局長林彥甫、頭份市長羅雪珠及縣議員、代表、里長多人陪同出席，共同以金沙注入看板，逐漸呈現「𠊎講客」的字樣，藉以鼓勵老師和家長不論在學校或家庭生活，多用客家話和孩子交流溝通，讓老祖宗留下來珍貴的母語永續傳承下去。鍾東錦與來賓另在廚師指導下，與許多親子一起體驗挼粄圓客家傳統習俗，並回顧童年挼粄圓溫馨的的兒時記憶。

鍾東錦表示，感謝客委會對苗栗推動客家事務的高度肯定，同時大力補助經費投入吊橋、寺廟修繕及建置明德水庫自行車及步道等，對縣內觀光產業發展大有助益；因此，苗栗縣政府與鄉鎮市公所在推動客家事務，尤其是客家文化和語言的傳承，應持續努力且更上一層樓，才不負客委會的期望。他肯定市公所策畫的系列活動，充分契合還我母語及全國客家日的深遠意義。

27日晚間在頭份運動公園的羅馬廣場，有一場大型音樂派對，頭份市公所邀請華語創作天王韋禮安，帶來膾炙人口的歌曲「如果可以」、「還是會」、「女孩」等招牌歌曲，將與觀眾互動；另外，台灣樂團界三大天團芒果醬、冰球樂團、公館青少年，也帶來活力滿滿的演出，還有創作歌手吳獻、客家歌手江晟榮分別帶來創作歌曲，陪伴觀眾歡度周末夜晚。

