頭份永貞宮捐警車 媽祖加持守護地方

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份地區發展迅速，警方的治安與交通勤務日益繁重，警車良窳對於維持機動性至關重要。頭份市田寮永貞宮深感警方辛勞且車輛耗損率高，今(5)日捐贈頭份警分局一輛全新警車，支援警政工作，並祈求媽祖婆加持，共同守護地方。

永貞宮主祀天上聖母，長期致力於地方公益。主委張淑芬表示，媽祖保佑眾生平安，而警察則是人間的守護者。廟方希望將信眾的愛心轉化為實質的配備，讓警察弟兄在巡邏時更有保障，也能第一時間趕赴現場服務市民。

頭份警分局長郭議隆對永貞宮之善舉表達由衷感謝，他表示，此次受贈的巡邏車性能優異，將立即投入轄區治安巡邏及犯罪預防工作，成為維護地方安寧的利器。

今日捐贈儀式邀請苗栗縣長鍾東錦妻子陳美琦、立法委員邱鎮軍、頭份市長羅雪珠、議員陳光軒、曾玟學、鄭聚然及苗栗縣警察局長王森瑒、頭份市民代表會及里長共同觀禮。眾人並持香參拜，祈求媽祖婆加持，共同守護地方。

