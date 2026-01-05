頭份永貞宮捐贈巡邏車 助警守護治安

頭份永貞宮善心捐贈巡邏車助力警力守護頭份治安。（記者江乾松攝）

苗栗縣頭份市永貞宮昨（五）日上午舉行捐贈苗栗縣警察局頭份分局巡邏車交車儀式，縣長夫人陳美琦偕同苗栗縣警察局長王森瑒、立委邱鎮軍、副議長張淑芬、議員曾玟學、鄭聚然、陳光軒以及頭份市長羅雪珠等各界代表共同見證這項善舉。縣長夫人陳美琦表示，永貞宮在主委張淑芬副議長的帶領下，秉持回饋社會的精神，捐贈巡邏車並增添優良警用配備，不僅大幅提升員警的機動性與執勤效率，也強化了勤務安全性，讓第一線警察同仁能更有效率地維護地方治安。

據統計，截至一一四年十二月底，頭份市總人口數已突破十萬八千人，為苗栗縣人口最多的行政區。隨著地區快速發展，人口持續成長，治安與交通的挑戰也日益繁重。縣長夫人陳美琦指出，永貞宮的捐贈巡邏車不僅提升警察同仁執勤的安全與效率，更展現民間與警力攜手合作的精神。媽祖身旁有千里眼與順風耳，象徵守護地方、打擊犯罪的力量，相信這份善舉將帶來更大助益。

縣長夫人陳美琦也提醒，近期天氣變化大，呼籲在場貴賓注意身體健康，並叮嚀警察同仁在執勤時務必注意安全。她期盼拋磚引玉，凝聚社會共同打擊犯罪的決心。