頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市下公園今(12)日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳踝中彈就醫等候開刀，警方也在場蒐證。

該起槍擊事件，發生於今天清晨近6點許，一輛馬自達休旅車於頭份下公園旁中正路段，車身打橫將一輛豐田轎車攔下。豐田轎車見狀衝撞，馬自達休旅車駕駛跳下車，移動到豐田轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸。

豐田轎車男性駕駛腳部中彈，自行前往為恭醫院急診，經檢傷右腳踝撕裂傷，X光照顯示裡頭有異物，等候開刀中，警方也在急診室。這起槍響驚動附近民眾，轄區頭份警分局據報已趕到現場封鎖採證，並全力釐清傷者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。

