頭份竹南學生爆滿！鄭英耀視察苗栗 允撥3.3億擴增教室

鄭英耀27日上午首先視察苗栗市大同國小。（謝明俊攝）

教育部長鄭英耀27日赴苗栗縣4所國小視察客語教學以及校舍整建等案，苗栗縣鍾東錦當面向鄭英耀爭取在頭份市、竹南鎮增設國中班數，以及新設國小、國中等案，希望教育部能正視頭份市及竹南鎮新生人口增加的事實，增加新校及新班來容納增加的學生。鄭英耀表示在新年度計畫中有編了3.3億元，希望能快速擴增教室，支持地方。

鄭英耀27日上午首先視察苗栗市大同國小及苑裡鎮山腳國小，下午再轉往竹南鎮照南國小及頭份市六合國小，苗栗縣長鍾東錦因上午主持縣務會議等重要行程未能陪同，下午則全程陪同鄭英耀赴竹南頭份視察。

鄭英耀27日上午首先視察苗栗市大同國小，與幼兒園小朋友一起帶動唱。（謝明俊攝）

鍾東錦表示，苗栗市大同國小、苑裡鎮山腳國小、竹南鎮照南國小，還有頭份市六合國小等小型工程部分，鄭部長答應會幫苗栗補助，其實，更重要的是在竹南鎮及頭份市，包括頭份國中新建30間教室，大概要將近4億元，還有照南國中學生已到爆滿，教室不蓋不行，也就是在竹南文中七的校地，需要35間教室，頭份市按照人口數，小孩子成長速度，必須再增加一所國小，會在建國國中慈暉分校校地，來蓋一所新的小學，原來是規畫18間教室，但現在已經提高到35間教室。因為現在時間很緊迫，不能讓學童們在很擁擠的環境中長大，這是迫在眉睫，希望跟部長報告，請部長協助爭取。

鄭英耀表示，看到照南國小圍牆已經40幾年，確實是有安全疑慮，國教署會協助來改善，還有六合國小的跑道齊平，他這一趟特別安排一整天在苗栗縣，也確實看到基層的教育環境，如何透過中央跟地方來合作？能夠給予更大的一些支持，希望能夠讓教學環境能夠更好，然後讓小朋友的一些學習環境也能夠更安全，這都是在未來中央及地方，共同合作來快速改善，希望經費能夠快速補助。

針對鍾東錦所提教室不足問題，鄭英耀表示，因竹竹苗大矽谷計畫，也是在行政院裡面定調。所以在新的115年新政計劃裡面，協助竹竹苗地區新增人口跟外移人口的增加，在就學上的班級教室怎麼擴充？對鍾縣長提到教室如何因應人口增加來增建，他想這個部分在新增計畫裡面預算編了3.3億，希望能夠快速來協助地方在教室上的一些增建，優先提供支持地方。

