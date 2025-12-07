頭份舉辦米食料理暨「焢窯」烤番薯活動 縣長鍾東錦與上千鄉親同樂

頭份舉辦米食料理暨「焢窯」烤番薯活動上千鄉親同樂享受難得的親子家庭日。（記者江乾松攝）

▲頭份舉辦米食料理暨「焢窯」烤番薯活動上千鄉親同樂享受難得的親子家庭日。（記者江乾松攝）

頭份市公所利用周休二日嫁期與農會聯合舉辦「歡迎稻頭份行寮、深度米食料理暨土窯情」產業文化活動，吸引上千鄉親參與。縣長鍾東錦到場除走入稻田與焢窯的鄉親同樂，並體驗搗麻糬，回味小時候在秋收、農忙之餘的感受跟味道。

頭份市公所與市農會連續第二十一年舉辦「焢窯」烤番薯活動，今年輪值到廣興里承辦，上千位鄉親一早就走入苗五之二線高速公路涵洞側的農田，有人從小烤番薯到成年，有些是一家三代全家總動員，享受難得的親子家庭日。

廣告 廣告

除了焢窯，頭份市農會也邀請竹南、南庄、造橋、銅鑼和苗栗市農會，規劃農特產品的展售，包括茶葉、蜂蜜、甘藷、芋頭和最新鮮的當季蔬菜，及搗麻糬體驗，頭份農會也展售與丸莊醬油合作、剛上市的黑豆醬油，讓民眾了解在地農業，進而支持在地食材。

縣長鍾東錦、縣府農業處副處長蔡政新、副議長張淑芬、頭份市農會理事長徐陳森、常務監事張?福、總幹事羅清香、頭份市市長羅雪珠、代表會主席溫宜靜及地區議員上午都到場與鄉親同樂。鍾東錦還走到田裡與焢窯的鄉親寒暄，並體驗搗麻糬，重溫過去農業社會在秋收後的農田景象和田園之樂。

鍾東錦回憶自己小時候也最愛與同伴在田裡「焢窯」烤番薯，一般家庭有喜慶時也都會打?粑（麻糬）。他說，今天看到參加的大人、小孩都玩得很盡興，覺得是很棒的文化活動。