頭份街頭槍擊！休旅車男遭埋伏攔車「連開3槍」畫面曝 2男腳中彈送醫

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗縣頭份市人潮聚集的下公園，今（12）日清晨5點多驚傳槍擊案！兩方人馬疑酒後產生糾紛，相約公園談判，29歲林姓關係人與主嫌駕駛一輛休旅車前往約定地點，發現被害人駕駛的轎車，隨即逆向停路中攔截，朝車窗連開2槍射殺，造成車內23歲黎姓男子與29歲李姓男子雙雙腳部中彈。槍手行兇後棄車逃逸，警方已循線逮捕林姓關係人，已鎖定特定對象追緝中。

休旅車車身打橫、逆向攔截轎車，林姓關係人見狀先下車逃逸，隨後轎車追撞休旅車。(圖／翻攝畫面)

路口監視器影像拍到，黑色休旅車突然逆向、車身打橫煞停，後方一輛黑色轎車迎面追撞，接著一名男子從休旅車下車，轉頭就跑，另一個監視器角度隱約看到休旅車駕駛下車，朝轎車的擋風玻璃及副駕駛座開了約3槍，造成車內23歲黎姓男子與29歲李姓男子，腳部中彈受傷，黎男自行前往苗栗為恭醫院就醫，李男則自行前往新竹地區醫院治療，所幸均無生命危險。

黎姓男子腳踝中彈後自行前往就醫，無生命危險。(圖／翻攝畫面)

主嫌犯案後隨即棄車離開現場，另一輛尾隨在後的友人也下車，持鐵器或棍棒朝休旅車玻璃猛砸洩憤。警方獲報到場後，發現被害人車門留有清楚的彈孔痕跡。案發後，林姓關係人因偷偷返回現場到休旅車上取物，遭警方留置盤查。

警方在休旅車後車廂搜出1把改造手槍及11顆子彈，已鎖定對象追緝主嫌。(圖／翻攝畫面)

警方在休旅車內查獲一把改造槍枝與11顆子彈，該輛休旅車登記車主為葉姓男子，但開槍主嫌是否為葉姓車主，警方已鎖定擴大追緝中。警方調查，雙方疑似在酒後產生嫌隙，相約到下公園談判，引發攔車追撞、開槍事件，案件由苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，將持續追查槍枝來源，釐清犯案原因，並追查其他涉案人員。

