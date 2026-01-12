民視新聞／綜合報導

苗栗頭份市中正路，下公園附近路段，清晨五點多驚傳槍響！附近民眾表示，起先只看到一輛休旅車與轎車相撞，一度以為是車禍，不過，警方到場蒐證，一查發現休旅車的後車廂不但有手槍還有子彈，雙方疑似酒後糾紛談判，其中一方攔車開槍，造成兩人受傷就醫！

一輛休旅車，突然往左轉，逆向停在對向車道，乘客急忙開車門下車，才剛起步，就看到後面一輛轎車，撞上休旅車。

附近民眾：「看到兩部車子啊，兩部車子相撞啊，（以為是相撞嗎）對啊，（所以不知道發生什麼事情），我就看（到）警車啊，兩三部警車還有吊車。」

廣告 廣告





頭份街頭槍響！嫌犯疑酒後糾紛談判 攔車開槍2傷

警方調查，雙方疑似有糾紛，嫌犯開槍朝轎車射擊，造成玻璃碎裂，車上兩人受傷就醫。（圖／民視新聞）









這兩輛車並不只是發生車禍，那麼單純，現場還傳出槍響！事發在清晨五點多，警方調查，一輛休旅車行經頭份中正路下公園路段，直接跨越車道，攔下轎車，休旅車上乘客下來開槍，造成轎車車上兩人中彈受傷，自行就醫。

頭份分局副局長吳國偉：「警方於現場遺留自小客車，後車廂查獲改造手槍1支，子彈11發等犯案工具，現場黎男與李男兩位傷者，已就醫救治無生命危險。」

中彈的轎車駕駛，是22歲黎姓男子自行到頭份為恭醫院就醫，畫面中可以看到他走路一拐一拐，走進急診室，因為他右腳腳踝，疑似受到槍傷，院方立即安排手術治療。轎車內另外一名傷者，則由同夥開車載往新竹台大就醫，也是腳部受傷。

頭份分局副局長吳國偉：「嫌犯供稱係因喝酒，產生嫌隙相約談判，目前正全力查緝，案件由苗栗地檢署檢察官，指揮偵辦，並不排除任何原因持續追查。」





頭份街頭槍響！嫌犯疑酒後糾紛談判 攔車開槍2傷

警方在休旅車上找到改造手槍與子彈。（圖／民視新聞）









開槍嫌犯案發後逃離現場，警方目前找到休旅車車主到案說明，以及另一名關係人，鎖定槍手身分全力追緝。





原文出處：頭份街頭槍響！嫌犯疑酒後糾紛談判 攔車開槍2傷

更多民視新聞報導

ICE擊斃女駕駛稱"自衛"掀議 市長痛批"根本胡扯"

自衛或執法過當？ 美國ICE探員當街槍殺女子

美ICE擊斃女子惹議！ 波特蘭再傳執法人員開槍釀2傷

