頭份街頭狂噴3公尺水柱淹車道 原來是女駕駛逆向撞斷消防栓

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕44歲劉姓女子今(23)日清晨5點多駕駛一輛休旅車行經苗栗縣頭份市中正路時，劉女因一時恍惚，導致其所駕駛的休旅車失控逆向，休旅車直接撞到對向路旁的消防栓，現場水流狂噴3公尺高，彷彿倒過來的瀑布，整條車道因而淹水。

轄區頭份警方指出，初步調查劉女當時因駕駛休旅車要前往購買早餐，可能因精神不濟導致一時恍惚，車輛直接失控後逆向撞斷消防栓，劉女酒測值為0，所幸無人傷亡，相關肇事原因持續釐清中。

消防人員獲報現場水流如柱，趕往現場發現消防栓開關已經被撞壞，只好聯繫台灣自來水公司前往協助處理，直到天亮、人潮變多後終於關閉消防栓水源。

頭份警方呼籲，民眾駕駛車輛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜或清晨行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。

