頭份農會「黑豆純釀薄鹽醬油」上市 黑豆產業加值再升級

苗栗縣頭份市農會二十一日舉辦「黑豆料理好豐味、薄鹽醬油好入胃」活動，為與丸莊醬油合作生產的黑豆純釀薄鹽醬油上市做宣傳。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣頭份市農會二十一日舉辦「黑豆料理好豐味、薄鹽醬油好入胃」活動，為與丸莊醬油合作生產的黑豆純釀薄鹽醬油上市做宣傳，頭份農會推動農田輪作制度，讓黑豆品質品質穩定，形成地方重要農產，讓苗栗縣農產加值，更是品牌深化的里程碑。

頭份市農會理事長徐陳森指出，全縣黑豆栽種面積約三百公頃，其中頭份市有五十公頃。目前所有的黑豆都交給頭份市農會雜糧產銷班。

徐陳森表示，頭份市農會繼與全國知名義美食品合作生產黑豆腦級丸莊醬油合作推出黑豆純釀醬油，受到消費者青睞，今年再次與丸莊醬油合作推出黑豆純釀薄鹽醬油，歡迎鄉親來頭份農會小舖選購。

農會二十一日舉辦「黑豆料理好豐味、薄鹽醬油好入胃」活動，發表與丸莊醬油合作生產的「黑豆純釀薄鹽醬油」，地方社區帶來精彩舞蹈熱鬧慶祝，現場還準備了滷肉飯免費品嚐，讓大家現場品嚐黑豆薄鹽醬油的風味。

副縣長邱俐俐二十一日上午都到場一起為新上市的「黑豆純釀薄鹽醬油」宣傳，並與鄉親一起品嘗「黑豆純釀薄鹽醬油」的料理，現場香氣四溢，讓大家大快朵頤。

頭份市農會指出，此次再次與丸莊醬油合作，委託釀製專屬於頭份的「黑豆無添加薄鹽釀造醬油（減鹽百分之二十五）」，除提升地方農產價值，也為農友帶來收益，以這些優質黑豆釀造出的醬油，無論用來爌肉或炒菜都美味，而且鹽醬油的鹹度較低，更清爽順口，突顯食材原味的同時，又避免調味過重，影響料理本身風味，歡迎鄉親多多選購。