頭份驚悚槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 2人中彈送醫

2025年1月12日，苗栗縣頭份發生槍擊案，有人中彈送醫。讀者提供



苗栗縣頭份市今(1/12)日驚傳槍響。一名駕駛黑色休旅車的男子，行經中正路下公園前，遭另一輛黑色轎車尾隨攔截，槍手下車後朝休旅車的擋風玻璃及副駕駛座車窗玻璃連續射擊，至少2槍，2人受傷送醫。

行兇後，槍手棄車逃逸。頭份警分局正全力追緝槍手到案。據調查，被害男子當中有人腳部中彈。

頭份市下公園12日清晨5時許發生槍擊案，警方於現場遺留自小客車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發等犯案工具。

警方查扣搶彈。讀者提供

現場黎男(23歲）與李男(29歲）受傷。為恭醫院表示，12日清晨約6時，黎男自行步行進入急診室就醫，主訴稍早遭不明人士疑似以槍械射擊，造成右足踝部位受傷。經急診醫師初步評估，患者為右腳足部開放性傷口，合併撕裂傷情形，目前生命徵象穩定，暫未發現相關併發症。影像檢查顯示傷口內疑有異物，院方已安排後續手術治療，並持續密切觀察中。

警方已鎖定犯嫌，另於現場帶回林姓關係人(26歲）及葉姓車主。調查後，嫌犯供稱因喝酒產生嫌隙相約談判。案件由苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並不排除任何原因。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

