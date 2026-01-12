頭份鬧區驚傳槍響！黑衣槍手當街連開2槍 男子中彈送醫

苗栗縣頭份市下公園附近傳出槍響，震驚當地居民。根據警方初步調查，一名駕駛馬自達MX9黑色休旅車的年輕男子，在行經中正路下公園前路段時，遭到另一輛黑色轎車尾隨攔截。

槍手下車後，立即朝休旅車前車窗玻璃及副駕駛座車窗連續開槍，至少射擊2發子彈，擊中車內駕駛。行兇後，槍手隨即棄車逃離現場，目前行蹤不明。

中槍男子在槍擊發生後，由路過民眾緊急報案，並就近送往為恭醫院進行急救，目前傷勢情況尚待醫院進一步說明。

案發地點位於頭份市中正路、中山路交界處，緊鄰當地知名的早市商圈。雖然今日適逢週一早市休市，現場人潮相對較少，但下公園及周邊區域平日人來人往，為當地民眾主要活動場所，槍擊案發生讓附近居民相當驚恐。

頭份警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場進行封鎖及採證工作。警方目前正全力追查中槍者身分背景，同時調閱周邊監視器畫面，積極追緝在逃槍手。初步研判此案可能涉及個人恩怨糾紛，詳細案情仍待進一步釐清。

警方呼籲，若民眾有目擊相關線索或掌握槍手行蹤，請立即撥打110報案專線，協助警方儘速破案。

