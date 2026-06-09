頭份 整開五動土 1.6億打造公園防洪

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苗栗縣政府9日舉行竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程動土典禮，縣長鍾東錦（右五）等人共同出席活動。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府9日舉行「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程」動土典禮，投入1億6470萬元開發頭份市蟠桃里4.09公頃土地，規畫興建運動公園及地下滯洪池，預計民國116年7月完工。縣長鍾東錦表示，完工後將提供頭份國中及周邊居民共享使用，兼顧休憩運動與防洪功能。

縣府地政處長梁煜誠表示，「整開五」位於頭份市蟠桃里、中央路南側、頭份國中西側，面積約4.09公頃，原為文高二用地，經都市計畫檢討後變更為住宅區、公園用地及道路用地，透過市地重劃活化土地並完善公共設施配置。

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梁煜誠指出，此案以多功能運動公園為核心，結合休憩與防洪需求，地下滯洪池工程經費約4500萬元、容量4500立方公尺，較法規需求增加846立方公尺，可強化防洪與城市韌性。

園區規畫2座籃球場、2座排球場及200公尺6個跑道運動場，中央草坪供5人制足球使用，提供頭份國中及周邊居民運動空間，並設置汽機車停車位及綠化林蔭步道，打造休憩環境。

鍾東錦表示，「整開五」位於頭份市中心，未來運動公園完工後，上課期間供頭份國中使用，課後及假日則開放居民共享，達到校園與社區資源整合。因應頭份人口成長及頭份國中學生數增加，縣府除推動增建35間教室外，因現有實驗室也將調整為教室使用，相關教學空間調整作業持續進行，整體規畫將加速推動並盡快發包。

鍾東錦指出，後續並規畫頭份國中現有操場未來轉作地下停車場使用，以強化周邊停車供給，改善地方停車需求，讓民眾到周邊活動時不必再為停車問題困擾，提升整體生活機能與區域發展效益。