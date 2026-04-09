頭份11日免費健康篩檢！30歲以上可驗B、C肝與腹部超音波

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣衛生局與頭份市公所、頭份市衛生所及為恭紀念醫院合作，將於11日上午8點至11點30分，在頭份市建國國民中學活動中心提供30歲以上免費B、C肝炎篩檢、癌症指數篩檢、腹部超音波檢查及成人健康檢查(需禁食6小時)，呼籲鄉親踴躍參與篩檢，守護自身健康。

苗栗縣衛生局表示，十大死因中。癌症連續43年位居第一，B、C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

感染B、C肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，肝臟是沉默的器官，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚。

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苗栗縣長鍾東錦表示，苗縣肝癌標準化死亡率為每10萬人口15.9人，頭份市肝癌標準化死亡率為每10萬人口16.6人，非常感謝肝病防治學術基金會及7-ELEVEN贊助，及為恭紀念醫院提供成人健康檢查，為頭份市民健康把關。

衛生局長楊文志表示，頭份市成人預防保健45-79歲者(40-79歲原住民)終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務，目前約5成8民眾已接受過篩檢，為保護自身健康，鼓勵未曾篩檢過的鄉親，可善用這次篩檢活動；若有驗出異常，將協助轉介至醫療院所進行後續的評估及治療。相關問題可洽詢衛生局保健科或頭份市衛生所。

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