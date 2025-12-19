頭城家商親子故事劇場「偶是創意高手」 20日三星圖書館登場

頭城家商推動親子故事劇場 「偶是創意高手」，活動至今已邁入第10年，成為宜蘭縣深具特色與口碑的親子閱讀推廣活動之一。今年最後一場２０日前往三星圖書館登場，大家把握機會。（頭城家商提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為推廣親子共讀、深化閱讀向下扎根的理念，宜蘭縣文化局今年再度與頭城家商幼保科合作，共同推動親子故事劇場「偶是創意高手」，今年最後一場機會，於二十日下午二時前往三星圖書館登場，大家把握機會，一同欣賞頭城家商幼保科學生精心準備的戲劇演出，並參與演出後的親子互動體驗，與孩子留下美好的共同回憶。

縣府文化局攜手頭城家商推動親子故事劇場「偶是創意高手」，該活動至今已邁入第十年，成為宜蘭縣深具特色與口碑的親子閱讀推廣活動之一。

頭城家商幼保科表示，這項活動不僅是學生的重要學習歷程，更是科上長期堅持的教育信念實踐。學生將幼兒保育、教學活動設計、音樂律動與戲劇表演等專業知識融會貫通，編寫適合幼兒理解的故事內容，透過淺顯生動的劇情，將品格教育、情緒學習與正向價值自然融入其中，讓孩子在欣賞故事的過程中獲得感動與啟發。

今年度親子故事劇場已於十二月十三日順利完成首場演出，現場吸引許多親子家庭踴躍參與，在溫馨熱鬧的氣氛中圓滿落幕，獲得家長與孩子們一致好評。精彩活動仍未結束，誠摯邀請尚未參與的民眾，今年最後一場二十日於三星圖書館登場，大家把握機會。