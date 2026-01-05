頭城家商赴日國際教育旅行 台灣夜市交流大成功

頭城家商近日在日本長野縣松本第一高等學校掀起旋風！兩校學生攜手打造的一場「台灣夜市」活動，不僅征服了日本師生的胃，更因成果斐然登上當地媒體。（頭城家商提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

當台灣夜市的香氣飄進日本校園，會擦出什麼火花？頭城家商「一一四學年度國際教育旅行」近日在日本長野縣松本第一高等學校掀起旋風！兩校學生攜手打造的一場「台灣夜市」活動，不僅征服了日本師生的胃，更因成果斐然登上當地媒體。

從暑假到冬日：跨越海洋的料理約定這份情誼源自於今年暑假的約定，當時松本第一高校師生來台交流，埋下了合作種子。這次頭城家商回訪，雙方決定將合作升級，直接在校園內「開夜市」。從食材的挑選到動線配置，學生們展現了極高的專業素養，即便語言不同，靠著日語、英語與「料理共通語言」，克服了種種挑戰。

現場人潮爆滿！日本媒體爭相報導活動當天，多道台灣經典小吃現做現賣，現場人頭攢動。除了松本第一高校的師生外，許多在地居民也前來共襄盛舉。看著日本友人津津有味地品嚐台灣美食，頭城家商的學生們臉上寫滿了自豪。松本第一高校更在官網大幅報導，盛讚這場國際交流的創意與執行力。

校長汪冠宏表示，技職生的專業與溫度是最好的外交，看著學生們從前置作業的忙碌，到現場服務時流露的自信，這正是技職教育最美的風景。這次活動不僅僅是美食的分享，更是台灣技職教育軟實力的展現。未來，頭城家商將繼續帶領學生走出校園，讓台灣技職的專業技術與溫度，在世界各地閃閃發光。