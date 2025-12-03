頭城工地挖出古沉船？縣府：初判為早期漂流木

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地發掘出一批木質構件，經初步判斷應為早期漂流木。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣文化局在2日接獲通報，在頭城鎮一處建築工地發掘出一批木質構件，讓人以為是古代沉船的遺跡，但今天縣府會勘後，認為應該是早期漂流木，而非沉船，但為求慎重將再現勘鑑定。

縣府表示，文化局在2日下午4時接獲通報，頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件；文化局隨即於3日上午10時，會同縣府建設處共同會勘，並向文資委員、雲科大建築系教授請益相關專業意見。

此外，頭城的頭尾港渡船口在1883年嚴重淤積，航道已改道，清朝船隻使用多為樟木，太平山的檜木則是1915年後日本人開始砍伐，因此推測不太可能是沉船遺跡。

縣府表示，經初步判斷，現場所見木構件應為早期漂流木，後經人為加工為用途不明的構造物。為求審慎、尊重專業，文化局規畫5日上午邀集考古遺址專家學者現勘；另規畫運回縣立蘭陽博物館，視後續鑑定結果研擬保存或研究作業。

