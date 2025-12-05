頭城工地挖出木構件 專家判非遺址、復工須設考古監看

考古遺址兩位專家學者五日下午現勘頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件，依專家現場初判，就木構外型特徵應屬人造物，將進一步委託特殊領域之專業單位研究。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣文化局於十二月二日下午接獲通報，指出頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件，為求審慎周延，文化局五日表示，依專家現場初判，就木構外型特徵應屬人造物，將進一步委託特殊領域之專業單位研究。

同時，縣府再次重申，營建工程或開發行為進行中，發現疑似考古遺址時，施工廠商應即停止工程或開發行為，並通知主管機關，若未前揭規定，將依文資法開罰，最重可處二百萬元之罰鍰。

文化局於二日下午獲報後，立即要求施工廠商停工，並通報文化部文資局，於三日上午會同縣府建設處前往現場勘查，並向三位專家學者請益，初步判斷木質構件且經加工、用途不明的構造物，文化局要求廠商暫時將該批木構件妥善保管於工地內。四日則將木構件移置文化局所屬場域存放保留。

廣告 廣告

五日再度邀請考古遺址專家學者前往工地進行現勘，到場會勘的專家學者指出，因現場未發現史前或歷史時間考古文化層，已確認工地範圍不是位於考古遺址內。

文化局指出，該案必須經縣府同意，廠商才能復工；為審慎起見，已要求施工廠商未來復工後，必須委託考古專家學者進行施工監看，如果再挖出疑似遺跡等人造物，就必須再停工。頭城鎮發現木質構件之工地 考古學者未發現史前或歷史時間考古文化層。