頭城工地疑挖到遺留古船隻 宜縣府將召集考古學家現勘

工地有一大堆木頭，但在文史工作者眼裡卻是寶。頭城這處建築工地，近期開挖地下室時，在約6米深度發現這些木頭。上面有麻繩以及人為刀削的痕跡，疑似是過去頭城頭圍港時期，遺留下來的古船，現場也有陶片，馬上通報文化局。

文史工作者吳康綺表示，「我們後來近看的時候呢，有看到一些繩子，有一些構件其實更明顯，那我們就初步判斷，這個其實它就是很明顯的，是一個船的結構。」

但文化局3日到現場現勘，卻認定這些木料應是早期漂流木，不具文資價值。引發文化界譁然，文化界當日下午，邀集考古學家邱水金到現場勘查。

考古學家邱水金指出，「人為痕跡包含用刀削、木頭上有漆。」

邱水金認為，這些木料不是漂流木，具文資價值，放在工地風吹日曬恐會不保，啟動緊急搶救跟建商協商，先轉移木頭到自己位在中興文創的工作室保存。而文化局漂流木說法，也在網路引起文化界撻伐，認為文化局應更嚴謹調查。

文史工作者林正芳表示，「文化局能夠這麼迅速的，去判定說木料不是文物，感覺到非常驚訝。」

頭城鎮民代表游錫財指出，「那現在更有進一步，有那個文物可以證明，這個地方確實是頭圍港的部分，沒有什麼好爭的啦。」

頭城鎮市區，在日治時期以前，被認為水路發達，有頭圍港供船隻運輸停靠，文史界目前對港的存在有共識，但確切地點在哪卻有爭議，如果這些木料確實可拼裝成古船，且是頭圍港時期遺留，是首度在頭城有該時期的文物出土。

宜蘭縣文化局文資科長呂妍瑾表示，「這個部分我們明（5）天也會請考古專家學者，來跟我們做一個判定。」

文化局目前未再有漂流木說法，僅表示3日現勘，有諮詢過好幾位縣內外文資委員，至於這些木料是什麼樣子的構造物，5日會再召集考古專家學者判定，這些疑似文物，也會運回文化局，做妥適的保存跟處理。