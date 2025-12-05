頭城挖出「古沉船」？ 考古學者現場勘查外型特徵應屬「人造物」

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣文化局2日下午4時接獲通報，指出頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件，為求審慎周延，文化局今（5）日邀集考古遺址2位專家學者現勘，專家學者指出，工地現場未發現史前或歷史時間考古文化層，至於該木構物，從外型特徵初步研判應屬人造物。

有某文化協會、文化工作室2日指稱在頭城某營建工地挖出「古沉船」，要求現勘，文化局人員初步判斷「不具文化資產價值」，但卻被指為「睜眼說瞎話」草率認定。文化局今日再度邀請考古遺址專家學者前往工地進行現勘，到場會勘的專家學者指出，因現場未發現史前或歷史時間考古文化層，已確認工地範圍不是位於考古遺址內。

文化局表示，2日下午獲報後，立即要求施工廠商停工，並通報文化部文資局，於3日上午會同縣府建設處前往現場勘查，並向三位專家學者請益，初步判斷木質構件且經加工、用途不明的構造物，文化局要求廠商暫時將該批木構件妥善保管於工地內。4日則將木構件移置文化局所屬場域存放保留。

文化局指出，該案必須經縣府同意，廠商才能復工；為審慎起見，已要求施工廠商未來復工後，必須委託考古專家學者進行施工監看，如果再挖出疑似遺跡等人造物，就必須再停工。而2日所發現之木質構件，依專家今日現場初判，就木構外型特徵應屬人造物，將進一步委託特殊領域之專業單位研究。

縣府則是再次重申，營建工程或開發行為進行中，發現疑似考古遺址時 ，施工廠商應即停止工程或開發行為，並通知主管機關，若未前揭規定，將依文資法第106條、107條開罰，最重可處新台幣200萬元之罰鍰。