頭城新春電影院 28～30日連辦3場

頭城鎮所將在鎮立圖書館二樓多功能會議廳、啟用百萬全新的影音設備、連續辦理三場「二０二六頭城新春電影院活動」，鎮長蔡文益請鄉親們相邀大家一起來看電影。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

快樂的寒假到了，隨著年節氣氛日潮濃厚，頭城鎮所將於一月二十八日至三十日上午十時至十二時假鎮立圖書館二樓多功能會議廳、啟用百萬全新的影音設備、連續辦理三場「二０二六頭城新春電影院活動」、精由推電影藝術，提供鄉親、學童及青少年優質影視娛樂去處。

播放影片如下：１、二十八日荒野機器人；２、二十九日窗邊的小笠荳；３、三十日加菲貓：農場大冒險。

鎮長蔡文益為鼓勵民界全程要與活動，特選擇兼具科技，教育及歡樂效果之動畫及電影，並以中文字幕搭配國語發聲更適合闔家觀賞，也能收到寓教於樂、親子共享之效。公所更精心準備紀念品，凡看電影集滿３點，即可兒換精美禮物，送完為止。請鄉親們多多利用圖書館空間，共同歡度快樂時光，相邀大家一起來看電影。