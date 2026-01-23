頭城海景餐廳推薦！海饕搬新家，邊看龜山島邊嗑避風塘紅蟳，現煎透抽與奶香蟹鍋必點

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

來到宜蘭頭城想吃海鮮，大家第一直覺通常是昂貴的無菜單料理，但對於我們這種兩大一小的小家庭來說，份量難抓、荷包也容易失血，這次卡夫卡帶路，來到宜蘭頭城人氣名店「海饕四季主流宴」，打破一定要湊滿一桌的迷思，直接挑戰「單點熱炒」！

海饕自 2023 年搬遷至濱海路新址後，不僅停車方便，還升級為擁有眺望龜山島海景的宜蘭景觀餐廳。誰說人少不能吃現流海鮮？這裡的單點菜單價格意外親民，從鍋氣十足的櫻花蝦炒飯、貼心分大小份的軟殼蟹，到時價透明的乾煎透抽，想吃什麼點什麼，完全不用被合菜綁架。推薦給正在尋找頭城海鮮餐廳與親子友善餐廳的你，跟著我們的攻略這樣點，輕鬆享受高CP值的豐盛海味大餐！

這次我們決定來挑戰這家在網路上人氣和評價都超高的「海饕四季主流宴」，但我這次不點無菜單（他們家的無菜單也很推），因為人少直接挑戰「單點」！結果意外發現，原來這裡單點才是隱藏版的高 CP 值玩法啊！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

先跟大家大聲公廣播一下，海饕四季主流宴已經搬家囉！如果你跟我們一樣是海饕的死忠粉絲了，從他們還是第一代在外澳慶天宮對面海堤旁的舊址，一路吃到現在，2023 年他們搬到了濱海路二段 562號的新位置，雖然只是換個地方，但整個用餐體驗大升級，重點是離海邊更近了！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

餐廳靠海這側就是靠海自行車道

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

還有可愛的看海盪鞦韆

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

挑高空間＋大圓桌，就是這種熟悉的「台灣味」，走進新店面，裝潢依然不是走那種高級飯店、水晶吊燈的拘謹路線（那種地方帶小孩吃飯壓力超大），這裡保留了我們最愛的「台式熱炒＋辦桌」混搭風

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

大片落地窗讓自然光透進來，天氣好的時候，轉頭就能看見龜山島在那裡探頭探腦，彷彿也在陪我們吃飯

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

座位區的動線規劃得很寬敞，大圓桌之間的距離拉得很開，這點對我們這種帶小孩的家庭超加分！坐不住走動，或者講話大聲了一點，在這種熱鬧、充滿人情味的環境裡，完全不會覺得尷尬

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

這裡就像是鄰居家的大飯廳，燈光明亮、氣氛輕鬆，你可以穿著拖鞋、短褲依然自得，這種「不裝」的自在感，才是來宜蘭吃海鮮最棒氣氛呀！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

海饕四季主流宴菜單＆價格

來海饕用餐主要有兩種方式。如果湊滿 5 人以上，可以預訂「無菜單料理」

「無菜單料理」價位從 $800 到 $2000 不等

但切記一定要提前 3-4 天預約，當天想吃是沒辦法的喔！

不過像我們這次臨時起意，或是人數少的小家庭，直接攻「單點熱炒」就對了！不用湊人數、不用怕沒預約，現場看著菜單點菜，想吃什麼點什麼，彈性大又輕鬆

海饕的菜單其實分得很細，從招牌大菜、小朋友愛的酥炸類，到填飽肚子的主食都有，重點是價格透明，不用擔心吃完結帳會心痛，海饕的單點菜單如下：

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

下面這桌就是我們點的單點，就算是單點也可以很澎湃，突然想吃海鮮就是這麼簡單

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

來海邊怎能不吃生魚片？第一道就是鰹魚、白旗魚生魚片冷盤登場（這才是經典台菜第一道的儀式感），光看那個切片的厚度就覺得誠意十足，完全沒在怕客人吃的！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

師傅刀工相當豪邁，白旗魚肉質粉嫩，入口口感綿密細緻，咀嚼中帶出淡淡的油脂甜味，非常清爽

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

我更愛的是鰹魚，老饕都知道肉質緊實鮮美，表皮處理得很好微炙烤過，保留了獨特的香氣，完全沒有腥味鮮美度一百分！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

這盤「在地大溪漁港甜蝦」是產地直送的「現流仔」，完全不需要多餘的調味，簡單的薑絲和蔥段提鮮，保留了海鮮最原始的風味

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

剝蝦的時候手指最有感，蝦殼和蝦肉輕輕一撥就分離，這就是新鮮的鐵證！咬下去那瞬間，蝦肉緊實Q彈，鮮甜的肉汁在嘴裡直接爆開，真的連沾醬都覺得多餘

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

孩子們最愛的乾煎透抽上桌，這道菜選用的是來自隔壁梗枋漁港的「東北抽」，品質絕對是特選級的，師傅用乾煎的方式處理，把透抽表面煎得金黃赤赤（焦香），將海鮮原本的鮮甜牢牢鎖在裡面

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

最畫龍點睛的就是那個「特調京醬」！淋上去的瞬間，鹹甜交織的醬香與透抽的焦香味完美融合，咬下去的口感非常驚艷，肉質厚實飽滿，是那種Q彈卻不韌的脆度，完全不會像橡皮筋一樣咬不斷，連小朋友都能輕鬆入口

每一口都吃得到海洋的鮮味配上醬汁的濃郁，這盤絕對是白飯殺手，也是我們今天一致公認的「秒殺級」美味！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

奶香鍋 – $ 450+三點蟹-時價

這鍋「奶香鍋」絕對是今天的驚喜黑馬！我們還額外加點了2隻宜蘭特產的「三點蟹」下去升級湯頭，點這鍋暖暖胃，絕對會讓你有一種「來對了」的幸福感！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

原本擔心牛奶鍋吃到最後會膩，結果完全多慮了，螃蟹在裡面熬煮，海鮮的鹹鮮味慢慢釋放到濃郁的牛奶湯底中，喝起來溫潤順口，好好喝喔

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

現在秋冬季節吃螃蟹最對時，紅色的蟹膏，飽滿又誘人！蟹肉吸飽了奶香湯汁，吃起來肉質細緻又帶點鮮甜味，層次感豐富到不行，這鍋湯真的太無敵了

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

避風塘紅蟳 – 時價

喜歡螃蟹的二寶指定要吃「避風塘紅蟳」，一上桌那股濃郁的蒜酥香氣直接撲鼻而來，光聞味道就知道是超酥香的！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

紅蟳的肉質飽滿，外層裹滿了金黃酥脆的蒜酥，鹹香中帶點微辣，把蟹肉的鮮甜襯托得更明顯，那種大口咬下、酥脆與鮮嫩交織的口感，真的會讓人忍不住想來杯啤酒（誤）

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

螃蟹裡面還有滿滿的蛋，超銷魂的

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

乾煎春子魚 – 時價

每次來都會有不同的海魚可以選擇，今天這道「乾煎春子魚」剛好對時，同時也展現了海饕師傅對火候的掌控力！春子魚本身的肉質就是出了名的細緻軟嫩，師傅把它煎到表皮呈現完美的金黃色，那種「赤赤」（焦酥）的口感非常迷人，筷子輕輕一夾，裡面的魚肉雪白細嫩，完全不乾柴

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

春子魚真的不需要複雜的調味，只要沾一點盤邊的椒鹽提味，那個鮮甜度就直接在嘴裡升級，而且春子魚的刺不會太細碎，給小朋友吃我也比較放心

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

喔對了，旁邊附的彩色蝦餅根本是為了收買小孩設計的吧！當我們大人在品嚐細嫩魚肉的時候，孩子們就專攻那幾片脆脆的蝦餅，吃得不亦樂乎，這道菜真的是一道大人小孩都滿意的完美單點！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

櫻花蝦炒飯 – $ 180

最後還怕沒吃飽就來點澱粉類的，這盤絕對是來海饕必點的「飽足擔當」，師傅大火快炒的「鍋氣」炒得好香，最犯規的是上面鋪滿了紅通通的櫻花蝦，店家給料完全沒在手軟，堆得像座小山一樣

一口吃下去，先是櫻花蝦酥脆的口感和濃郁的香氣在嘴裡炸開，接著是蛋香與蔥花混合的米飯香，整盤炒飯乾爽不油膩，鹹淡適中，充滿層次感，這種簡單卻不簡單的美味，默默地就扒了兩碗，絕對是讓小家庭吃飽又吃巧的高 CP 值神隊友！

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

老實說，每次來宜蘭頭城想吃海鮮，心裡總會糾結一下：「我們才兩大一小，去那種大圓桌餐廳會不會很難點菜？」

大家對烏石港海鮮餐廳的印象，通常是霸氣的「無菜單料理」，動輒一桌五千起跳，雖然澎湃，但對我們這種小家庭來說，份量實在太負擔。不過，這次來吃這家我們從第一代吃到現在的「海饕四季主流宴」，我決定打破慣例，不預約無菜單，直接挑戰「單點」！ 結果意外發現，原來這裡單點才是隱藏版的高 CP 值玩法！

這次的「單點全餐」真的讓我們家大飽口福，首推「避風塘紅蟳」，秋冬吃最肥美鮮甜，還有來到海邊當然要吃「現流仔」！那盤「在地甜蝦」和「生魚片拼盤」完全是直球對決，不需要多餘調味，蝦肉的鮮甜和魚肉的細嫩口感在嘴裡爆開，新鮮度騙不了人。還有那道「乾煎透抽」，表面煎得赤赤（焦香），淋上特調京醬，鹹甜滋味超下飯，絕對是今天的秒殺冠軍

為了小朋友，我們還點了「乾煎春子魚」，外酥內嫩又少刺，搭配旁邊的彩色蝦餅，直接收買了孩子的心。最後再來一鍋「奶香蟹鍋」，濃郁溫潤的湯頭暖暖胃，整餐吃下來飽足又滿足

宜蘭頭城｜海饕-四季主流宴

總結來說，這次真的發現海饕不只適合團體聚餐，更是對小家庭非常友善的餐廳，單點價格透明、食材新鮮，想吃什麼自己作主，不用被無菜單綁架。下次來頭城，如果不想人擠人吃合菜，又想品嚐海鮮料理，跟我們一樣來海饕！保證讓你吃得輕鬆又過癮。

海饕-四季主流宴

地址：261台灣宜蘭縣頭城鎮濱海路二段562號

時間： 11:00–14:00、17:00–20:00 週二公休

電話：03 978 0227

停車：路邊免費停車

兒童座椅 ⭕／攜帶寵物 ❌／提供刷卡 ⭕

