頭城老街振興活化 促進地方產業觀光發展

頭城鎮公所為鼓勵個人及民間團體共同參與，結合在地人文資源，鼓勵創新創業，帶動地方創生，透過多元補助經費方式，活化頭城老街，訂定促進地方產業發展補助計畫。（頭城鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭頭城老街，在清治、日治前期時代為蘭陽溪以北的重要河港貿易市街。隨著日治中、後期自然環境、交通工具、經濟活動等的改變與轉型，使原本因為河港轉運成長、繁榮的頭城老街（和平街），成為商業停頓、衰退的生活舊街。

鎮公所為鼓勵個人及民間團體共同參與，結合在地人文資源，鼓勵創新創業，帶動地方創生，透過多元補助經費方式，活化頭城老街，促進地方產業發展和觀光效益，特訂定本補助計畫。

一、計畫時間：自十二月一日至明年十二月三十一日止；二、實施範圍：和平街─南門土地公入口直至北門土地公止。

三、補助類型及金額：１、駐店經營類：經營具文化創意、觀光休閒，認定對提升在地生活、觀光發展有助益之事業，接受公所輔導及掛置公所提供之看板意象；２、其他類：有助地方活化再利用，經認定有振興產業經營之事業、活動，經主管機關認定其他有關頭城老街之振興事項，每件補助金額由本所依個案認定。

鎮長蔡文益冀望透過本計畫，使頭城老街注入新的商機，讓文化與經濟可以並進，達到活化振興的目的。