頭城農民節黃金茂谷甜蜜上市！創意「 橘烤披薩」驚豔全場

頭城年柑發表會上得獎店家秀出獨特的橘烤比薩。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將至，正值宜蘭柑橘盛產旺季。頭城鎮農會四日盛大舉辦「柑橘產業行銷暨農民節表彰典禮」，活動除宣告在地明星果品「黃金茂谷」與「桶柑」正式開賣，更表揚了八十六位勞苦功高的農業基層人員。

今年的行銷活動別出心裁，現場特別安排得獎名店展示創意美食。店家運用頭城在地盛產的桶柑，精心熬製成風味濃郁的「桶柑醬」，搭配新鮮清香的「柑橘片」鋪底，最後淋上頂級橄欖油提味。這道中西合璧的「橘烤披薩」免費開放現場民眾品嚐，酸甜果香與橄欖油的溫潤口感完美融合，讓在場賓客驚豔不已。林茂盛代理縣長表示，頭城鎮擁有依山傍海的地理優勢，海面吹來的微量鹽霧自然沉降，為柑橘帶來天然微量元素。

今年氣候適宜，造就頭城柑橘果肉細緻、風味濃郁，甜度更勝以往，總幹事吳立民也指出，農會力推的「黃金茂谷」歷經十三年栽培，品質穩定；而「桶柑」多為三十年以上老欉，是新春送禮首選。

為回饋消費者，農會推出「買柑橘轉好禮」活動，即日起至二月十五日，凡購買柑橘鮮果滿額，即有機會抽中「橘烤披薩」等多項好禮。目前黃金茂谷每台斤約六十至九十元，另有售桶柑，歡迎民眾至「頭圍農驛品牌館」選購，將象徵大吉大利的頭城好果帶回家。