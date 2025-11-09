鳳凰颱風來襲，宜蘭近海海象惡劣，消防局救護人員為頭城桶盤堀漁港落海釣客急救後送醫搶救。（民眾提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

五十四歲鄧姓男子九日中午在頭城鎮桶盤堀漁港垂釣時，因突如其來的大浪被打入海中。雖然現場釣客迅速將他拉上岸，但鄧男已失去意識，隨即由救護車送往礁溪杏和醫院搶救，仍回天乏術。

宜蘭縣消防局九日中午十二時五十一分許接獲報案，指頭城鎮桶盤堀漁港有釣客落海，救護人員抵達時，鄧男已被現場釣客救上岸，但處於昏迷狀態。消防隊員立即在現場進行心肺復甦術（ＣＰＲ）後，將他送往醫院進一步治療，仍回天乏術。

目擊者指稱，鳳凰颱風來襲，宜蘭近海海象不佳，事發當時漁港附近突然湧現大浪，導致鄧男被打入海中並受重傷。其他釣客見狀後，迅速將他拉回岸上並撥打１１９請求救援。