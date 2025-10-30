頭城鎮公所招考清潔隊員1名 報名至11/7止

頭城鎮公所招考招考外勤清潔隊員一名，報名日期自三十日至十一月七日止。（頭城鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

頭城鎮公所三十日公布辦理今年第三次招考外勤清潔隊員一名，報考者需參加面試及體能測驗（四十公尺負重折返跑），歡迎有志環保工作的鄉親朋友，再次把握機會，踴躍報考。

鎮公所表示，此次甄試報名日期自三十日至十一月七日止，除於鎮公所資訊網公告外，並於行政院人事行政總處「事求人徵才系統網站」公開資訊，採通信報名掛號郵寄或逕送公所收發室（收件時間上午八時至下午五時）皆可，另洽清潔隊。

甄試分兩階段辦理，包含面試及體能測驗。第一階段面試：包括表達能力、工作經歷（證照及駕照）、環保常識及臨場反應等。第二階段體能測驗：男性負重沙包十二公斤、女性負重沙包六公斤，採四十公尺折返跑競速測驗（合計八十公尺競跑乙趟），採計時方式辦理，秒數最少者為序位第一，即為優勝錄取人員。