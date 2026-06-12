頭城鎮民擬普發3千 與選舉無關

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頭城鎮長蔡文益擬發每位鎮民三千元振興經濟津貼，預估約有二萬七千六百人受惠。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮公所擬再度推動現金普發政策。鎮長蔡文益十二日宣布，考量近年物價、油價持續上漲，民眾生活負擔加重，計畫將施政剩餘款回饋鎮民，擬普發每位鎮民三千元的振興經濟津貼，預估約有二萬七千六百名鎮民受惠，所需經費超過八千萬元，待七月提送鎮民代表會審議通過後即可啟動發放作業。

鎮長蔡文益表示，頭城鎮曾於四年前疫情期間普發每人二千元生活津貼，獲得不少民眾肯定。此次因應民生物價上漲，希望透過普發現金方式減輕民眾負擔，同時帶動地方消費，達到振興經濟效果。

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依規劃，發放對象為全體頭城鎮民，不設排富條款，只要在今年七月前設籍頭城鎮者皆符合資格，估受惠人數約二萬七千六百人。蔡文益也感謝代表會長期支持地方建設與福利政策，盼相關預算能順利獲得審議通過，讓鎮民共享施政成果。

由於選舉在即，外界質疑此項普發措施是否涉及選舉，對此，蔡文益強調，國內不少縣市及鄉鎮近年都有類似做法，公所只是將節省下來的經費回饋給鎮民，希望提供民眾一份實質的「小確幸」，讓家庭與孩子都能感受到政府照顧，這與選舉無關，盼藉由政策回應民眾需求、促進地方經濟發展。