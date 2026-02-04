頭城鎮發放寒冬送暖慰問 按讚拿回憶的紀念套票

頭城鎮公所四日辦理寒冬送暖慰問活動，發放款項及物資鎮內中、低收入戶、獨居長者及安養機構住民５２６戶，鎮長蔡文益並宣布「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念套票有一千套，還傳授簡單幾個步驟即可兌換紀念套票一份，數量有限，送完為止。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節將至，為了關懷弱勢族群，頭城鎮公所四日辦理寒冬送暖慰問活動。鎮長蔡文益也宣布，公所委託中華郵政公司製作「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念套票有一千套，還傳授簡單幾個步驟即可兌換「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念套票一份，數量有限，送完為止。

頭城鎮公所承蒙各界善心人士慷慨解囊捐贈款項及物資，今年捐贈活動踴躍，公所善用捐贈款項及物資，實踐關懷弱勢的初衷。善款慰問對象涵蓋鎮內低收入戶、中低收入戶、長期臥病者、獨居長者及安養機構住民共五百二十六戶，並同步將白米轉贈至鎮內設有長青食堂之社區及相關機構，透過社區力量照顧長者日常所需，強化在地關懷網絡。

蔡文益宣布說，為珍藏頭城最動人的時刻，並行銷在地文化與觀光特色，鎮公所特別委託中華郵政公司製作「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念套票。紀念套票取材於「吉祥夜市開幕」、「頭圍大歌廳」、「模範祖父母表揚」、「頭城大熱鬧」、「好農家慶豐收」、「頭城起飛天空最美」煙火節等一系列活動，藉由郵票圖案向鎮民宣傳頭城的文化與觀光。

蔡文益表示，只要簡單幾個步驟，就能把充滿頭城回憶的紀念套票帶回家。到頭城鎮公所官方臉書專頁，對「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念郵票貼文按讚並分享，貼文累積２０個讚，完成後，即日起可至頭城鎮公所大廳服務櫃台，出示手機畫面，兌換「幸福榮耀、圓夢頭城」紀念套票一份，數量有限，送完為止，快揪親朋好友一起來集讚吧。