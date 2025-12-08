頭城鎮農會「頭城食農慢旅」展成果

宜蘭縣頭城鎮農會昨（八）日在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展。這棟由舊穀倉活化而成的空間，自去年啟用後，成為頭城推動食農教育的重要基地。今年在宜蘭縣政府支持下，農會進一步串連學校、農民與農村文化團體，讓食農課程走出教室，深入果園與廚房，期望成為孩子認識土地、旅客理解臺灣農村的窗口。活動以宜蘭縣代理縣長林茂盛致詞與食農推動有功單位表揚揭開序幕，也回顧三年前吸果夜蛾侵襲，農會攜手農改場、林保署與縣政府，歷時兩年多，以避蛾燈、誘捕與修剪等綜合措施成功控制害蟲，讓果園重新恢復生機的歷程。

代理縣長林茂盛表示，歷經吸果夜蛾侵襲事件，頭城果園恢復生機，現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材-桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果，也實踐地產地消與季節飲食的永續精神。

頭城鎮農會總幹事吳立民表示，支持在地，就是支持永續農業與農村再生；《頭城食農慢旅》不只是一場活動，而是讓孩子知道食物從哪裡來、讓農民被看見、讓世界看見宜蘭農村之美的承諾。