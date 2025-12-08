頭城鎮農會「頭城食農慢旅」成果展 帶領民眾重新看見土地的價值
▲宜蘭縣 頭城鎮農會「頭城食農慢旅」成果展，帶領民眾重新看見土地的價值。代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣政府提供）
宜蘭縣頭城鎮農會今(八)日在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展。這棟由舊穀倉活化而成的空間，自去年啟用後，成為頭城推動食農教育的重要基地。今年在宜蘭縣政府支持下，農會進一步串連學校、農民與農村文化團體，讓食農課程走出教室，深入果園與廚房，期望成為孩子認識土地、旅客理解臺灣農村的窗口。活動以宜蘭縣代理縣長林茂盛致詞與食農推動有功單位表揚揭開序幕，也回顧三年前吸果夜蛾侵襲，農會攜手農改場、林保署與縣政府，歷時兩年多，以避蛾燈、誘捕與修剪等綜合措施成功控制害蟲，讓果園重新恢復生機的歷程。
代理縣長林茂盛表示，歷經吸果夜蛾侵襲事件，頭城果園恢復生機，現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材-桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果，也實踐地產地消與季節飲食的永續精神。
頭城鎮農會總幹事吳立民表示，支持在地，就是支持永續農業與農村再生；《頭城食農慢旅》不只是一場活動，而是讓孩子知道食物從哪裡來、讓農民被看見、讓世界看見宜蘭農村之美的承諾。
活動現場也由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚、農業處副處長林信宏及頭城鎮農會總幹事吳立民現場示範料理〈櫻花蝦南瓜濃湯〉，以樹薯、南瓜等在地食材呈現「吃下的是季節，也是農民的努力」。展區同步展示與頭城家商共同開發的飲品、烘焙與加工品，展現「果品全運用」的創新能量。
現場設計五大闖關活動，包括手作柑橘愛玉、吸果夜蛾防治挑戰、柑橘拼圖、橘餅巧克力 DIY 以及春見霜淇淋品嘗，讓大小朋友透過遊戲理解食材來源、農民辛勞與自然環境保護的重要性，將食農教育落實為生活體驗。
頭城鎮農會同時推出在地消費推廣：即日起於品牌館購買在地商品滿八八八元，即贈限量食農保冷袋。柑橘新品種「春見」、甜心芭樂果酒首次亮相，《頭城食農慢旅》讓世界看見宜蘭農村之美。今年首次亮相的新品種「春見」柑橘，以甜度高、果汁多受到現場民眾關注，被視為頭城果業的新希望。活動也發表與藏酒酒莊合作的甜心芭樂果酒《甜心之釀》，象徵芭樂價值提升的另一種可能。以春見打造的大福、果醬3D果凍花和青年學生的創意甜點，讓食農教育展現出美感與國際觀光潛力。
