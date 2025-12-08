頭城鎮農會「頭城食農慢旅」成果展 帶領民眾重新看見土地的價值

頭城鎮農會在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展，首先表揚食農推動有功單位揭開序幕。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

頭城鎮農會八日在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展。這棟由舊穀倉活化而成的空間，自去年啟用後，成為頭城推動食農教育的重要基地。今年在宜蘭縣政府支持下，農會進一步串連學校、農民與農村文化團體，讓食農課程走出教室，深入果園與廚房，期望成為孩子認識土地、旅客理解臺灣農村的窗口。

《頭城食農慢旅》成果展現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材有桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果。（記者林坤瑋攝）

活動由代理縣長林茂盛與食農推動有功單位表揚揭開序幕。林茂盛表示，歷經吸果夜蛾侵襲事件，頭城果園恢復生機，八日現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材有桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果，也實踐地產地消與季節飲食的永續精神。

現場由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚、農業處副處長林信宏及鎮農會總幹事吳立民現場示範料理〈櫻花蝦南瓜濃湯〉，以樹薯、南瓜等在地食材呈現「吃下的是季節，也是農民的努力」。

今年首次亮相的新品種「春見」柑橘，以甜度高、果汁多受到現場民眾關注，被視為頭城果業的新希望。活動也發表與藏酒酒莊合作的甜心芭樂果酒「甜心之釀」，象徵芭樂價值提升的另一種可能。以春見打造的大福、果醬３Ｄ果凍花和青年學生的創意甜點，讓食農教育展現出美感與國際觀光潛力。