頭城鎮農會「頭城食農慢旅」成果展 帶領民眾重新看見土地的價值
記者林坤瑋／宜蘭報導
頭城鎮農會八日在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展。這棟由舊穀倉活化而成的空間，自去年啟用後，成為頭城推動食農教育的重要基地。今年在宜蘭縣政府支持下，農會進一步串連學校、農民與農村文化團體，讓食農課程走出教室，深入果園與廚房，期望成為孩子認識土地、旅客理解臺灣農村的窗口。
活動由代理縣長林茂盛與食農推動有功單位表揚揭開序幕。林茂盛表示，歷經吸果夜蛾侵襲事件，頭城果園恢復生機，八日現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材有桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果，也實踐地產地消與季節飲食的永續精神。
現場由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚、農業處副處長林信宏及鎮農會總幹事吳立民現場示範料理〈櫻花蝦南瓜濃湯〉，以樹薯、南瓜等在地食材呈現「吃下的是季節，也是農民的努力」。
今年首次亮相的新品種「春見」柑橘，以甜度高、果汁多受到現場民眾關注，被視為頭城果業的新希望。活動也發表與藏酒酒莊合作的甜心芭樂果酒「甜心之釀」，象徵芭樂價值提升的另一種可能。以春見打造的大福、果醬３Ｄ果凍花和青年學生的創意甜點，讓食農教育展現出美感與國際觀光潛力。
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不理解特殊疾病！ 國小生繪本「我討厭你」紀錄和解過程
罹患特殊疾病的孩子，成長過程中可能被同儕以異樣眼光看待，同學們也可能因為不理解情況而產生厭惡情緒。羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題，台中市永春國小學生林可宸以繪本紀錄自己因為不理解而討厭同學，最後走向和解的過程，並獲得銀獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025根與芽濕地嘉年華新竹香山濕地登場 以行動落實海洋保育
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」， […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
''2025 世界風味節''華山登場 體驗跨國美食饗宴
民視新聞／綜合報導「2025世界風味節」從6日起，一連兩天在台北台北華山文創盛大展開，總共有9大主題、69個攤位，要吸引大小朋友一起來場跨國美食饗宴。為了孩子放電，量販店業者推出世界風味節，結合7國美食攤位，不僅有國際泡麵大賞，各國人氣泡麵齊聚，還打造最吸睛的泡麵網紅打卡牆，另外還有異國零食、進口及自有品牌專區、世界風格餐飲館等，希望透過國際級的創意料理，讓大朋友小朋友一次品嘗多元文化的風味，除了品嘗美食，還有闖關遊戲，要讓親子體驗一場融合美食、文化與戶外氛圍的跨國味蕾饗宴。原文出處：「2025世界風味節」華山登場 體驗跨國美食饗宴 更多民視新聞報導肉多多火鍋9周年慶典：經典套餐回歸 、開放式自助吧提升用餐體驗看準懶人商機! 超商推''懶人蛋" 吃蛋免動手剝殼三重神店「阿田油飯」這天回歸！老饕：用新台幣下架民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1069
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 222
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前 ・ 93
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 162
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 454
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4