頭城鎮農會「頭城食農慢旅」成果展

（記者卓羽榛臺北報導）頭城鎮農會今日在「頭圍農驛品牌館」舉辦《頭城食農慢旅》成果展。這棟由舊穀倉活化而成的空間，自去年啟用後，成為頭城推動食農教育的重要基地。今年在宜蘭縣政府支持下，農會進一步串連學校、農民與農村文化團體，讓食農課程走出教室，深入果園與廚房，期望成為孩子認識土地、旅客理解臺灣農村的窗口。



從危機到永續 吸果夜蛾防治到山珍海味一桌呈現

活動以代理縣長林茂盛致詞與食農推動有功單位表揚揭開序幕，也回顧三年前吸果夜蛾侵襲，農會攜手農改場、林保署與縣政府，歷時兩年多，以避蛾燈、誘捕與修剪等綜合措施成功控制害蟲，讓果園重新恢復生機的歷程。代理縣長林茂盛表示，歷經吸果夜蛾侵襲事件，頭城果園恢復生機，今天現場展示的創意料理，每一道都是運用在地特產食材-桶柑、黃金茂谷、甜心芭樂、樹薯，融入節能減碳概念用心製作而成，是農民與政府共同守護土地的成果，也實踐地產地消與季節飲食的永續精神。



活動現場也由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚、農業處副處長林信宏及頭城鎮農會總幹事吳立民現場示範料理〈櫻花蝦南瓜濃湯〉，以樹薯、南瓜等在地食材呈現「吃下的是季節，也是農民的努力」。展區同步展示與頭城家商共同開發的飲品、烘焙與加工品，展現「果品全運用」的創新能量。



柑橘新品種「春見」、甜心芭樂果酒首次亮相，《頭城食農慢旅》讓世界看見宜蘭農村之美

今年首次亮相的新品種「春見」柑橘，以甜度高、果汁多受到現場民眾關注，被視為頭城果業的新希望。活動也發表與藏酒酒莊合作的甜心芭樂果酒《甜心之釀》，象徵芭樂價值提升的另一種可能。以春見打造的大福、果醬 3D 果凍花和青年學生的創意甜點，讓食農教育展現出美感與國際觀光潛力。



現場設計五大闖關活動，包括手作柑橘愛玉、吸果夜蛾防治挑戰、柑橘拼圖、橘餅巧克力 DIY 以及春見霜淇淋品嘗，讓大小朋友透過遊戲理解食材來源、農民辛勞與自然環境保護的重要性，將食農教育落實為生活體驗。



頭城鎮農會同時推出在地消費推廣：即日起於品牌館購買在地商品滿 888 元，即贈限量食農保冷袋。總幹事吳立民表示，支持在地，就是支持永續農業與農村再生；《頭城食農慢旅》不只是一場活動，而是讓孩子知道食物從哪裡來、讓農民被看見、讓世界看見宜蘭農村之美的承諾。

