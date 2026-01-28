頭城鎮、礁溪鄉分別辦年終大掃除掃街活動 熱情志工動起來

農曆春節將至，頭城鎮與礁溪鄉公所分別辦理年終大掃除掃街活動，超過５百名環保志工熱情參與。（礁溪鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節將至，頭城鎮與礁溪鄉公所二十八日分別辦理年終大掃除掃街活動。頭城鎮集結環保志工等三百五十人共襄盛舉，分兩組路線於市區沿街進行清掃；礁溪鄉超過一百七十人參與掃街活動。

頭城鎮公所二十八日集結環保志工等三百五十人共襄盛舉，分兩組路線於市區沿街進行清掃，配合鄉親民眾年前清理居家環境習俗，來歡喜迎新春。

鎮長蔡文益表示，為便於民眾安排打掃居家環境，於二月二日至十日為大型傢俱免費清運期間，鄉親若有清運需求，電洽清潔隊申請登記（電話03-9778900、03-9778225），清潔隊將免費到府清運，敬請多加利用，也請鄉親配合春節期間垃圾收運，共同做好垃圾分類及資源回收。

礁溪鄉公所結合三民、林美、光武、匏崙、吳沙、大忠及環保志工協會等各小隊志工、白雲河川巡守隊及國防部軍備局生產製造中心第２０２廠等超過一百七十人參與掃街活動。掃街活動結束後，公所與縣環保局共同辦理「環保志工年終訓練暨績優志工表揚餐敘活動」，有二十七位志工接受表揚，並獲頒環保局或公所獎狀及公所獎品一份。